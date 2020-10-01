Amin Sarr

№39
Нападающий
Amin Sarr
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Мальме
1 : 3
Гранада
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мальме
1
Гранада
3
был в запасе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Мальме
5 : 0
Локомотива
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мальме
5
Локомотива
0
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:05
Гонвед
0 : 2
Мальме
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гонвед
0
Мальме
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд