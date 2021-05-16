Икер Альварес
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Вильярреал
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
4 : 0
Севилья
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4
Севилья
0
был в запасе
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
был в запасе