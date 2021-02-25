Эйлон Альмог
№29
Нападающий
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Команда
Маккаби
Возраст
22
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 0
Маккаби
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Маккаби
0
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
был в запасе