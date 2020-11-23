Ахмед Алибеков

№19
Полузащитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Возраст
23
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур