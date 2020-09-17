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Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эльдор Шомуродов
Ромелу Лукаку
Мартин Эдегор
Неймар Да Силва
Андрей Лунев
Артем Дзюба
Карим Бензема
Гарри Кейн
Кепа Аррисабалага
Россия
Гондурас
Италия
Украина
Англия
Нидерланды
Дания
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Спартак
Реал
ПСЖ
Краснодар
Зенит
Рубин
Локомотив
Наполи
Барселона
Сочи
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Евро-2020
РПЛ
Россия
Лионель Месси
Валерий Карпин
Юрий Семин
Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Эльдор Шомуродов
Ромелу Лукаку
Спартак
АПЛ
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
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ЧГК
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Материалы
Фигурное катание
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Alex Freyr Hilmarsson
№17
Нападающий
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Гражданство
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
был в запасе