Alex Domínguez
№23
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
Испания (мол.)
2 : 0
Чехия (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Испания (мол.)
2
Чехия (мол.)
0
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Испания (мол.)
0 : 0
Италия (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Испания (мол.)
0
Италия (мол.)
0
был в запасе