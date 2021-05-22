Alessandro Bianco
№14
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кротоне
0 : 0
Фиорентина
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0
Фиорентина
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
был в запасе