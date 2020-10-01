Alemão
№2
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Арарат-Армения
1 : 2
Црвена Звезда
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арарат-Армения
1
Црвена Звезда
2
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 17:00
Арарат-Армения
1 : 0
Целе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арарат-Армения
1
Целе
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 17:00
Арарат-Армения
4 : 3
Фола
55'
55'
55'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Арарат-Армения
4
Фола
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд