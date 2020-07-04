Александр Беленов
№31
Вратарь
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Команда
Уфа
Возраст
34
Рост
197
Вес
91
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали
#Александр Соболев
04 июля 2020, 22:21
Беленов запустил мяч за линию, но гол «Спартака» так и не увидели
#Александр Беленов
27 июня 2020, 19:10
Солнце, закрутившийся мяч, неожиданный удар – как оправдать вратаря, который пропустил от боковой линии
#Александр Беленов
05 октября 2019, 13:50