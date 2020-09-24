Aleksander Foosnaes
№24
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
Милан
3 : 2
Бодо/Глимт
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Милан
3
Бодо/Глимт
2
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Бодо/Глимт
3 : 1
Жальгирис
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Бодо/Глимт
3
Жальгирис
1
был в запасе