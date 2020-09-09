Aleksandar Kosorić
№5
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 20:00
Маккаби
3 : 1
Железничар
82'
82'
82'
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Маккаби
3
Железничар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд