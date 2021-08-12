Aleksandar Ignjatović

№55
Нападающий
Aleksandar Ignjatović
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций квалификация
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
Андерлехт
2 : 1
Лачи
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 3 раунд
Андерлехт
2
Лачи
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 3 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
Лачи
0 : 3
Андерлехт
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 3 раунд
Лачи
0
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 3 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
Университатя
0 : 0
Лачи
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Университатя
0
Лачи
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
Лачи
1 : 0
Университатя
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Лачи
1
Университатя
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 2 раунд