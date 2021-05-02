Ильдар Алекперов
№9
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Возраст
20
Рост
171
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2
Торпедо
2
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
был в запасе