Алехандро Гомес
№24
Полузащитник
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Команда
Севилья
Возраст
33
Рост
166
Вес
60
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
Посмотрите на дальние голы «Аталанты» – чисто ракеты 🚀
#Аталанта
19 февраля 2020, 21:37
Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили
#Аталанта
12 декабря 2019, 16:47