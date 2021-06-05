Albert Khachumyan
№4
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
Швеция
3 : 1
Армения
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
минуты: 73' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Швеция
3
Армения
1
минуты: 73' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь