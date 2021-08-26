Alan Mannus

№1
Нападающий
Alan Mannus
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 21:45
Шэмрок Роверс
0 : 1
Флора
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
0
Флора
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 0
Теута
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 19:00
Флора
4 : 2
Шэмрок Роверс
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Флора
4
Шэмрок Роверс
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
Теута
0 : 2
Шэмрок Роверс
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0
Шэмрок Роверс
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд