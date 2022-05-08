Хамади Аль-Гаддиуи

№18
Нападающий
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Ближайший матч
Бавария - Штутгарт
Команда
Штутгарт
Гражданство
Марокко
Возраст
31
Рост
193
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Бавария
-:-
Штутгарт
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
-
Штутгарт
-
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:30
Штутгарт
2 : 2
Герта
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
26.11.2021 26 нояб. 2021 пт 22:30
Штутгарт
2 : 1
Майнц
26.11.2021 26 нояб. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2
Майнц
1
был в запасе
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 18:30
Штутгарт
1 : 1
Унион
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 16:30
Штутгарт
3 : 1
Хоффенхайм
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 16:30
Штутгарт
1 : 3
Байер
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
1
Байер
3
был в запасе
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 16:30
Штутгарт
2 : 3
Фрайбург
45'
45'
45'
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 16:30
45'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
2
Фрайбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 16:30
Штутгарт
5 : 1
Гройтер Фюрт
61'
61'
61'
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 16:30
61'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
5
Гройтер Фюрт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 20:30
Вольфсбург
0 : 2
Штутгарт
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
0
Штутгарт
2
был в запасе
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Штутгарт
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
2
Штутгарт
1
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:30
Аугсбург
4 : 1
Штутгарт
77'
77'
77'
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
4
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 19:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
был в запасе
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:30
Бохум
0 : 0
Штутгарт
43'
43'
43'
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
0
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
был в запасе
20.08.2021 20 авг. 2021 пт 21:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Штутгарт
20.08.2021 20 авг. 2021 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
4
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур