Аманкваа Акуругу
№40
Защитник
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Команда
Хетафе
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе