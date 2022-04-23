Поль Акуоку

№4
Полузащитник
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Ближайший матч
Хетафе - Бетис
Команда
Бетис
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Возраст
24
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 23:00
Бетис
1(5) : 1(4)
Валенсия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, Финал
Бетис
1
Валенсия
1
был в запасе
03.03.2022 03 марта 2022 чт 23:00
Бетис
1 : 1
Райо Вальекано
03.03.2022 03 марта 2022 чт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/2 финала
Бетис
1
Райо Вальекано
1
был в запасе