Akseli Kalermo
№2
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Ритеряй
1 : 5
Слован
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ритеряй
1
Слован
5
был в запасе