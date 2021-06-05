Акоп Акопян
№5
Защитник
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Команда
Возраст
24
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
Швеция
3 : 1
Армения
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Швеция
3
Армения
1
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь