Халил Акбунар №7 Нападающий Подписаться

Команда Гезтепе

Возраст 27

Рост 167

Стал первым автором гола в истории нового стадиона «Гезтепе» – уютного 20-тысячника, построенного за два с небольшим года. Символично, что именно он, ведь на счету Акбунара более 200 матчей в «Гезтепе».