Халил Акбунар
№7
Нападающий
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Команда
Гезтепе
Возраст
27
Рост
167
Стал первым автором гола в истории нового стадиона «Гезтепе» – уютного 20-тысячника, построенного за два с небольшим года. Символично, что именно он, ведь на счету Акбунара более 200 матчей в «Гезтепе».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 86' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 86' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур