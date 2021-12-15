Дженнаро Акампора

№4
Полузащитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Возраст
28
Рост
177
Вес
78
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
италия. кубок
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
Фиорентина
2 : 1
Беневенто
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 2 раунд
Фиорентина
2
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 2 раунд