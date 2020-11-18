Михкель Айнсалу
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
25
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 1' - 79' / Лига наций. Лига С, 5 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Эстония
3 : 3
Северная Македония
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 85' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Эстония
3
Северная Македония
3
минуты: 85' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
Армения
2 : 0
Эстония
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Армения
2
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Эстония
0 : 1
Грузия
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Эстония
0
Грузия
1
минуты: 86' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур