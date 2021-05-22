Мехмет Айдын
№38
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Возраст
19
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур