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Науиру Ахамада
№32
Полузащитник
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Команда
Штутгарт
Возраст
19
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Штутгарт
0 : 2
Арминия
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
0
Арминия
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:30
Штутгарт
1 : 3
Вольфсбург
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:30
минуты: 1' - 71'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 71' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Унион
2 : 1
Штутгарт
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
2
Штутгарт
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
2
Боруссия
3
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Штутгарт
1 : 0
Вердер
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1
Вердер
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Штутгарт
2 : 0
Хоффенхайм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 44' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2
Хоффенхайм
0
минуты: 44' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур