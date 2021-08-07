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Феликс Агу
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Феликс Агу
№17
Защитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Возраст
22
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
германия. кубок
07.08.2021
07 авг. 2021
сб
16:30
Оснабрюк
2 : 0
Вердер
07.08.2021
07 авг. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Оснабрюк
2
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала