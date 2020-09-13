Afeez Aremu Olalekan
№4
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Эльверсберг
4 : 2
Санкт-Паули
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эльверсберг
4
Санкт-Паули
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала