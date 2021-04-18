Adrien Louveau
№35
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур