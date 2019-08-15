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Адриан Лопес
№35
Вратарь
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 янв. 1999 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
#Адриан
15 августа 2019, 12:20