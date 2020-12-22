Adrian Beck
№17
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Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
Ульм 1846
1 : 3
Шальке-04
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ульм 1846
1
Шальке-04
3
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
Ульм 1846
2 : 0
Эрцгебирге
76'
76'
76'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ульм 1846
2
Эрцгебирге
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала