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Коронавирус
Папа Яд
№26
Полузащитник
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Команда
Метц
Возраст
21
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Дижон
1 : 5
Метц
5'
5'
5'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
был в запасе
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Монако
4 : 0
Метц
36'
36'
36'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
90', 90'
90', 90'
90', 90'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
90', 90'
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ланс
2 : 2
Метц
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2
Метц
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Брест
2 : 4
Метц
89'
89'
89'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
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