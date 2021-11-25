Мохаммед Абу Фани

№16
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Возраст
24
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
Маккаби
0 : 1
Унион
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Маккаби
0
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 5 тур
14.09.2021 14 сент. 2021 вт 17:30
Маккаби
0 : 0
Фейеноорд
14.09.2021 14 сент. 2021 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Маккаби
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 тур
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:00
Маккаби
4 : 0
Нефтчи
69'
69'
69'
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:00
69'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
4
Нефтчи
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
Маккаби
7 : 2
ХБ Торсхавн
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби
7
ХБ Торсхавн
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
Фейеноорд
2 : 1
Маккаби
30'
30'
30'
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Фейеноорд
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 6 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
Славия
1 : 0
Маккаби
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Славия
1
Маккаби
0
был в запасе
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
Нефтчи
3 : 3
Маккаби
49'
49'
49'
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Нефтчи
3
Маккаби
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
ХБ Торсхавн
1 : 0
Маккаби
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
ХБ Торсхавн
1
Маккаби
0
был в запасе
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:30
Динамо
1 : 2
Маккаби
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд