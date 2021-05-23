Маттис Аблин
№35
Нападающий
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Команда
Ренн
Возраст
18
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
ПСЖ
1
был в запасе