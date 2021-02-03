Aaron Opoku
№29
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
Регенсбург
2(4) : 2(3)
Кельн
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Регенсбург
2(4)
Кельн
2(3)
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Вехен
0(2) : 0(4)
Регенсбург
85'
85'
85'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 63' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вехен
0(2)
Регенсбург
0(4)
минуты: 63' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Динамо
4 : 1
Гамбург
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Динамо
4
Гамбург
1
был в запасе