A. Selmani
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Лачи
1 : 2
Хапоэль
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лачи
1
Хапоэль
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Кешля
0 : 0
Лачи
102'
102'
102'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кешля
0
Лачи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд