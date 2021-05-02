A. Pirlo
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Ювентус
90'
90'
90'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур