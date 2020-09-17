A. Mendy
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
Серветт
0 : 1
Реймс
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Серветт
0
Реймс
1
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:15
Серветт
3 : 0
Ружомберок
77'
77'
77'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:15
77'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Серветт
3
Ружомберок
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд