A. Malashenko
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
был в запасе