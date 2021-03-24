A. Lopez
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Белоруссия
1 : 1
Гондурас
45'
45'
45'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
45'
минуты: 1' - 82'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Белоруссия
1
Гондурас
1
минуты: 1' - 82' / Товарищеские матчи. Сборные, Март