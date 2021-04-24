A. Khalilov
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур