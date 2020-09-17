A. Jarvis
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
Колрейн
1 : 2
Мазервелл
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 8'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Колрейн
1
Мазервелл
2
минуты: 1' - 8' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:45
Марибор
1 : 1
Колрейн
59'
59'
59'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Марибор
1
Колрейн
1
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд