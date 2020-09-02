A. Gorbanets
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.09.2020 02 сент. 2020 ср 13:00
Ленинградец
2 : 1
Олимп-Долгопрудный
8'
8'
8'
02.09.2020 02 сент. 2020 ср 13:00
8'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/64 финала
Ленинградец
2
Олимп-Долгопрудный
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/64 финала