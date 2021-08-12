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Календарь
Таблица
Результаты
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Дмитрий Живоглядов
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Артем Дзюба
Букайо Сака
Седрик Гогуа
Каспер Дольберг
Серхио Агуэро
Маркус да Силва
Донни ван де Бек
Эрик Байи
Россия
Англия
Нидерланды
Италия
Франция
Испания
Словакия
Дания
Украина
Болгария
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Локомотив
Бавария
Барселона
ЦСКА
Гремио
Рубин
Реал
Вест Хэм
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
Дмитрий Живоглядов
РПЛ
Чемпионат Турции
Евро-2020
Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Лига Европы
Лионель Месси
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
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Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Материалы
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Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Легкая атлетика
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A. Deliu
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A. Deliu
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A. Deliu
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Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:00
Андерлехт
2 : 1
Лачи
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2
Лачи
1
был в запасе
05.08.2021
05 авг. 2021
чт
20:00
Лачи
0 : 3
Андерлехт
05.08.2021
05 авг. 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Лачи
0
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
29.07.2021
29 июля 2021
чт
21:30
Университатя
0 : 0
Лачи
29.07.2021
29 июля 2021
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Университатя
0
Лачи
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
22.07.2021
22 июля 2021
чт
-:-
Лачи
1 : 0
Университатя
22.07.2021
22 июля 2021
чт
-:-
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1
Университатя
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
15.07.2021
15 июля 2021
чт
21:00
Лачи
3 : 0
Подгорица
60'
60'
60'
15.07.2021
15 июля 2021
чт
21:00
60'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
3
Подгорица
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд