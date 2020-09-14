A. Conde
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Рот-Вайсс
1 : 0
Арминия
90'
90'
90'
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
1
Арминия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала