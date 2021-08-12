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Турниры
Марсело Брозович
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Артем Дзюба
Неймар Да Силва
Фильо Хорхе Луиз Фрелло
Алексей Миранчук
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Александр Селихов
Мануэль Нойер
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Нидерланды
Шотландия
Зенит
Спартак
Тоттенхэм
Локомотив
Ливерпуль
Бавария
Барселона
ЦСКА
Реал
Рубин
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
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Бундеслига
Лига 1
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Суперкубок России
Валерий Карпин
Россия
ЧМ-2022
Хорватия
РПЛ
Криштиану Роналду
Евро-2020
Лига чемпионов
Зенит
Лионель Месси
Артем Дзюба
Спартак
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
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Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Материалы
Музыка
Материалы
Новости
Политика
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Материалы
Легкая атлетика
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A. Attard
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A. Attard
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A. Attard
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Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:00
Хибернианс
1 : 4
Рига
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1
Рига
4
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
27.07.2021
27 июля 2021
вт
21:00
Хибернианс
4 : 2
Фольгоре
27.07.2021
27 июля 2021
вт
21:00
минуты: 61' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4
Фольгоре
2
минуты: 61' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
20.07.2021
20 июля 2021
вт
22:00
Фольгоре
1 : 3
Хибернианс
20.07.2021
20 июля 2021
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1
Хибернианс
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд