A. Annan
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
Гонвед
2 : 1
Интер
13'
13'
13'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гонвед
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд