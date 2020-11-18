Лоуренс Шенклэнд
№24
Нападающий
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Команда
Данди Юнайтед
Возраст
25
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Израиль
1 : 0
Шотландия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Израиль
1
Шотландия
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Словакия
1 : 0
Шотландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Словакия
1
Шотландия
0
минуты: 87' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Шотландия
1 : 0
Словакия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Шотландия
1
Словакия
0
был в запасе