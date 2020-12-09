Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Калиду Кулибали
Златан Ибрагимович
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Италия
Франция
Нидерланды
Украина
Финляндия
Англия
Польша
Манчестер Сити
Наполи
Тамбов
Ювентус
Челси
Спартак
Зенит
Динамо
ПСЖ
Рубин
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
Диего Марадона
Болгария
РПЛ
Неймар
Серия А
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Секу Койта
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Зальцбург
Возраст
21
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Зальцбург
0 : 2
Атлетико
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
20:55
Локомотив
1 : 3
Зальцбург
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
20:55
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Локомотив
1
Зальцбург
3
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
Бавария
3 : 1
Зальцбург
58'
58'
58'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
3
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Зальцбург
2 : 6
Бавария
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
2
Бавария
6
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Атлетико
3 : 2
Зальцбург
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
минуты: 30' - 83'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Атлетико
3
Зальцбург
2
минуты: 30' - 83' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
19:55
Зальцбург
2 : 2
Локомотив
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
19:55
минуты: 1' - 53'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 53' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур