Секу Койта
№7
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Возраст
21
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 23:00
Зальцбург
0 : 2
Атлетико
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 20:55
Локомотив
1 : 3
Зальцбург
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 20:55
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Локомотив
1
Зальцбург
3
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Бавария
3 : 1
Зальцбург
58'
58'
58'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
3
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Зальцбург
2 : 6
Бавария
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
2
Бавария
6
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
Атлетико
3 : 2
Зальцбург
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
минуты: 30' - 83'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Атлетико
3
Зальцбург
2
минуты: 30' - 83' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 19:55
Зальцбург
2 : 2
Локомотив
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 19:55
минуты: 1' - 53'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 53' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур