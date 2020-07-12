Виктор Гомес
№22
Защитник
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Команда
Эспаньол
Возраст
21
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.07.2020 12 июля 2020 вс 15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
12.07.2020 12 июля 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
28.06.2020 28 июня 2020 вс 23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020 28 июня 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
25.06.2020 25 июня 2020 чт 23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020 25 июня 2020 чт 23:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2020 01 марта 2020 вс 18:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетико
01.03.2020 01 марта 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Атлетико
1
был в запасе
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
90'
90'
90'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Осасуна
4
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур