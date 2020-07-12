Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Калиду Кулибали
Златан Ибрагимович
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Италия
Франция
Нидерланды
Украина
Финляндия
Англия
Польша
Манчестер Сити
Наполи
Тамбов
Ювентус
Челси
Спартак
Зенит
Динамо
ПСЖ
Рубин
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
Диего Марадона
Болгария
РПЛ
Неймар
Серия А
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Виктор Гомес
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Эспаньол
Возраст
21
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетико
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Атлетико
1
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
90'
90'
90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Осасуна
4
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур